Движение из Нарьяна в Коми запрещено до вечера 25 января

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В МЧС по Ненецкому округу сообщили, что закрыто движение для всех видов транспорта из Нарьян-Мара в Усинск. По информации ведомства, мера предварительно введена до 19:00 25 января.

– Автозимник Нарьян-Мар - Усинск закрыт до 19:00 25.01.2022 для всех видов транспорта ввиду недостаточной видимости, – сообщили в ведомстве.

Уточнить информацию о состоянии и содержании зимней автодороги в Республику Коми можно по круглосуточному телефону 8-960-000-59-54.

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