В Коми выявили 62 случая заражения штаммом «омикрон»

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Накануне, 24 января, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов сообщил, что в республике число заразившихся штаммом «омикрон» выросло до 62 человек.

Инфицированных выявили в Прилузском, Сыктывдинском и Сосногорском районах, сообщили в ТАСС со ссылкой на Галимова.

– «Омикрон» циркулирует в регионе наряду с «дельтой» и составил около четверти в первой партии проб - 23 пробы из 153, а также 39 проб из 122 во второй партии. Пробы мы отправляем два раза в неделю в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, результаты получаем спустя время, - сообщил Галимов.

Представитель надзорного органа сообщил, что штамм прежде всего будет распространяться среди городского населения, где уже превышен эпидпорог, к примеру, в Сыктывкаре на 40,4%. Начальник отделения ведомства отметил, что большинство заразившихся лечатся амбулаторно.

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