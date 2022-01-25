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Общество25 января 2022 5:45

Жители Емвы намерены обратиться к депутатам из-за провалившегося пола

Источник:kp.ru
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Фото: Миян Емва + Княжпогостский район

Фото: Миян Емва + Княжпогостский район

Жительница Коми Валентина М. рассказала в социальных сетях 24 января, что в ее квартире в ванной вместе с людьми провалился вниз. По ее словам, администрация Емвы на сообщение на произошедшем не отреагировала должным образом.

По словам Валентины, представитель муниципалитета заявила, что ЧП произошло, потому что в ванную комнату нельзя заходить более двух человек. Кроме того, она предположила, что пол пострадавшие пробурили сами.

– Пол провалился вместе с людьми! У одной из женщин серьезные травмы.Моя мама – инвалид первой группы,мы ее таскали в ванну помыться, пол мог провалиться и с ней, – отметила пострадавшая.

По информации женщины, сейчас они намерены обратиться к депутатам и в вышестоящие органы власти.

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