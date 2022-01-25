«Никаких продлений»: в Коми начнут наказывать работодателей за непривитых работников

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Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов заявил накануне, 24 января, что больше руководителям предприятий, которые не выполнили требования по числу привитых работников, не удастся уйти от ответственности.

Он заявил, что срок, который был установлен перед работодателями, истек еще в прошлом году. Власти республики более не намерены продлевать период вакцинации, отрезал Галимов.

— Срок необходимой вакцинации истек еще 30 ноября. Постановлением главного государственного санитарного врача была оговорена именно эта дата. Изменения в постановление не вносились, поэтому уже сегодня те предприятия, которые подвергаются государственному контролю со стороны Роспотребнадзора, оцениваются в плане выполнения данного постановления. Никаких продлений не предполагается, – процитировали Галимова в «БНК».

По его словам, в республике коллективный превысил 70%, однако показатель удалось достичь в большинстве благодаря переболевшим, а не вакцинированным.

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