Объема вакцины от COVID-19 в Коми хватит на ближайшие два месяца

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В Коми создан достаточный запас вакцины от коронавируса. Об этом заявили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что существующего объема препарата хватит на два месяца.

На сегодняшний день полную вакцинацию прошли почти 400 тысяч человек (397 048). В процентном соотношении - это более 70% привитого взрослого населения.

Также в министерстве добавили, что иностранные граждане без полиса ОМС могут привиться вакциной «Спутник Лайт». Сделать это можно в поликлинике по месту пребывания, предварительно записавшись на прием по телефону медучреждения.

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