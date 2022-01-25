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Общество25 января 2022 7:34

В январе более 4 тысяч жителей Коми получат меры поддержки

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В январе более 4 тысяч жителей Коми получат меры поддержки, переданные Пенсионному фонду из органов соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отделения «Почты России» начали доставлять пособия 15 января. Что же касается банков, то они начали зачислять средства 17 января. До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами социальной защиты. Речь идет о досрочной доставке выплат за январь. По графику деньги должны были перечислить в январе. Выплаты получат более четырех тысяч жителей Коми.

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