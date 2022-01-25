Прокуратура заинтересовалась обрушением пола в квартире в Коми

Фото: Миян Емва + Княжпогостский район

Прокуратура Княжпогостского района проводит проверку по факту обрушения пола в квартире в Емве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, жительница Емвы рассказала в социальных сетях 24 января, что в ее квартире в ванной вместе с людьми провалился вниз. По ее словам, представитель администрации заявила, что ЧП произошло, потому что в ванную комнату нельзя заходить более двух человек. Кроме того, она предположила, что пол пострадавшие пробурили сами. В результате падения одна из женщин получила серьезные травмы.

В прокуратуре отметили, что инцидент произошел 23 января. По факту случившегося проводится проверка. К ее проведению привлекли специалисты Службы строительного, жилищного и технического надзора. Они должны оценить техническое состояние квартиры, а также всего многоквартирного дома.

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