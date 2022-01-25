В Минздраве Коми рассказали, когда будет пик новой волны коронавируса

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Пик новой волны коронавируса в Коми ожидается на этой и следующей неделе. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

По его словам, в настоящее время коронавирусом в сутки заболевает 300-400 человек. Поэтому система здравоохранения работает в усиленном режиме. По словам Дягилева волна «омикрона» будет идти около полутора-двух месяцев. При этом прогрессия кратно возрастает. И.о министра добавил, что в пик волны будут регистрировать до 3 тысяч новых случаев заболевания, передает БНК.

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