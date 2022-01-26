В Сыктывкаре поймали нарушителей масочного режима в «Калевале»

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщила, что накануне, 25 января, во время рейда по контролю за соблюдением мер профилактики коронавируса в торговых организациях составили протокол на продавца и троих посетителей торгового центра «Калевала» за нарушение масочного режима.

Специалисты министерства юстиции, МЧС и МВД региона на входе в торговый центр встретили женщину без маски, которая, увидев проверяющих, попыталась скрыться. Как выяснилось, нарушительница работает продавцом в магазине сумок. Остальных трех нарушителей застали в магазине «Фикспрайс». На всех также составили протокол об административном нарушении.

– Рейды прошли по различным торговым точкам города. Подобные проверки будут продолжены в ежедневном режиме, – сообщили в мэрии.

Размер штрафов для граждан составляет от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении для физлиц размер штрафа уже составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП и юрлиц – до 1 млн рублей.

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