В Сыктывкаре проверка выявила автобус, который не дезинфицировали

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Администрация Сыктывкара сообщила, что во время проверки автобусов на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса выявили, что в одном из них не проводится дезинфекция. В мэрии уточнили, что речь идет о столичном маршруте №15.

– На момент проверки оказалось, что в журнале автобуса по маршруту № 15 («Товарищество ИП») последняя дата дезинфекции стоит 21 января 2022 года, – уточнили в муниципалитете.

Уточняется, что дезинфекция должна проводится на каждой конечной остановке, чего сделано не было. Информацию о нарушении передадут в городское управления по делам ГО и ЧС, после материалы возможно передадут в Сыктывкарский городской суд.

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