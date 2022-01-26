В Ухте осудили напавшего на полицейского пассажира поезда

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Жителя Ухты осудили за то, что тот напал 6 ноября на отстранившего его от поездки полицейского за алкогольное опьянение. 41-летний мужчина хотел поехать на поезде.

Ухтинский городской суд установил, что подсудимый применил опасное для здоровья насилие в отношении правоохранителя, а также оскорбил двух его коллег на станции Ухта. Уточняется, что он ударил полицейского в лицо.

Суд принял во внимание наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений и возмещение морального вреда, назначив наказание в виде четырех леи м одного месяца лишения свободы с испытательным сроком на четыре года.

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