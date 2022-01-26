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Общество26 января 2022 7:17

В Коми зарегистрирован эпидпровал перед стремительным ростом зараженных ковидом

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми произошел эпидпровал. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба, объяснивший, почему значения выходных дней сильно отличаются от будничных.

Так, в минувшие выходные дни в регионе было зафиксировано более 300 случаев инфицирования коронавирусом в сутки, а 25 января это значение уже опустилось ниже 280. По словам руководителя Коми, это объясняется эпидпровалом перед стремительным ростом зараженных.

- Это был временный «эпидемиологический провал», в ближайшее время будет большой прирост пациентов с коронавирусом, - дал он неутешительный прогноз.

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