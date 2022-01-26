В Коми грузовик врезался в иномарку: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 25 января, под Сосногорском столкнулись грузовик Mercedes-Benz и Toyota Camry, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.30 на трассе Сыктывкар – Ухта – Усинск – Нарьян-Мар. 38-летний мужчина ехал за рулем грузовика со стороны Ухты в сторону Сосногорска. На 352-м километре водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там грузовик по касательной столкнулся со встречной Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали два человека. 35-летний водитель Toyota получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. У 58-летней пассажирки легковушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лобной области. Госпитализация им не потребовалась.

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