Врачи Коми вылечили попавшего в реанимацию с COVID-19 младенца

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре удалось вылечить младенца, попавшего в реанимацию с диагностированным у него коронавирусом. Состояние ребенка оценивалось врачами как тяжелое.

Выяснилось, что малыш, которому всего 19 дней, подхватил вирус в семье. Сначала инфекцию из детсада принесла домой старшая сестра, от которой заразились родители, а затем заболел и младенец.

По словам замглавврача республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, ребенок сразу начал отвечать на терапию и его состояние улучшалось. Как только малыш выздоровел, его выписали домой.

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