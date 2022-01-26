Роспотребнадзор сократил срок карантина для контактных с больными COVID-19

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В России 25 января опубликовано постановление главного санитарного врача, согласно которого изменились сроки карантина для контактировавших с больными коронавирусом.
Согласно последним изменениям, срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней со дня последнего контакта. Срок наблюдения за контактным также сократился до недели.
По информации Роспотребнадзора, изменения вступают в силу с 26 января.
В Коми коллективный иммунитет превысил 70%, однако показатель удалось достичь в большинстве благодаря переболевшим, а не вакцинированным.
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