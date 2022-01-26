Одинокие родители и беременные женщины Коми получат повышенные пособия

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С 1 января 2022 года в Коми изменились размеры пособий, выплачиваемые одиноким родителям и беременным женщинам, у которых низкий доход. Это связано с тем, что в регионе увеличился прожиточный минимум, уточнили в Минтруде республики.

Так, родители-одиночки теперь смогут рассчитывать на 7 755 рублей - половину прожиточного минимума на ребенка. Беременным же выплатят 8 375,50 рублей в месяц. Ранее размер данных пособий составлял 7 350,50 рублей и 7 857,50 рублей соответственно.

Напомним, на меры поддержки имеют право:

1) единственный родитель или родитель ребенка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов;

2) женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Подать заявление на пособие можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Пособие будет назначено в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе (в Коми – 15 368 рублей). Также будет производиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

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