За четыре дня в Сыктывкаре 142 ребенка заразились коронавирусом

Фото: pexels

За четыре дня в Сыктывкаре у 142 детей подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в детских садах выявили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди школьников новых пациентов гораздо больше – 124. В настоящее время из 33 138 школьников болеют 2 525. Коронавирус подтвердился у 223 из них. В детские сады Сыктывкара ходят 18 634 воспитанников. Коронавирус диагностировали у 36 из них. Кроме того, более 3600 дошкольников болеют ОРВИ. Сообщается также, что коронавирусом болеют 57 педагогов и сотрудников детских садов, а ОРВИ – 177.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми число выздоровевших от COVID-19 за сутки увеличилось на 661 человека

Болезнь за минувшие 24 часа не забрала ни одну жизнь