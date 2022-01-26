В Коми пенсионер забил до смерти шваброй и молотком собутыльника

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В Инте 61-летнего местного жителя обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре. Мужчина избил пьяного пенсионера, и тот решил отомстить. Злоумышленник как минимум 15 раз ударил мужчину шваброй и металлическим молотком по голове. В результате пострадавший получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Из-за этого он скончался на месте происшествия. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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