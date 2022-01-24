Житель Коми убил мужчину 13 ударами топора и с братом выбросил тело в люк

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В Сыктывкаре жителя Ижемского района 1991 года рождения признали виновным в убийстве, а его брата – в укрывательстве этого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года в канализационном люке около дома по улице Димитрова Сыктывкара обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти - рубленной раной шеи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что погибшему было 39 лет. Мужчина выпивал с 29-летним и 28-летним уроженцами Ижемского района. В какой-то момент между ними возник конфликт. Сообщалось, что 29-летний злоумышленник схватил топор и как минимум трижды ударил мужчину в область шеи. В результате пострадавший скончался.

После этого злоумышленник и его сообщник сбросили тело в люк. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления. Подозреваемых задержали, и они во всем признались. Сообщалось, что 29-летний отсидел за убийство и недавно вышел.

В суде отметили, что сначала подсудимый сначала ударил собутыльника кулаком. В ответ мужчина достал нож, и злоумышленник схватил его за руку. Молодой человек выхватил оружие, ударил в шею как минимум восемь раз и один раз по руке. Далее злоумышленник ударил собутыльника рукой по лицу, и тот упал. После этого житель Ижемского района взял топор. Он нанес пострадавшему не менее шести ударов топором по шее, столько же по голове не менее один удар по руке. В результате мужчина скончался. Братья выбросили тело из окна на улицу, а затем – в канализационный люк. Злоумышленники вернулись в квартиры, смыли кровь, сожгли предметы с ее следами, а орудия преступления выбросили в ручей.

Старшего брата приговорили к 12,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. Младшего брата посадили на пять лет. На его счету не только укрывательство преступления, но и кража 2754,97 рубля с банковского счета, а также умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Обвиняемого будут судить