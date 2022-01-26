В Коми из горящего дома спаслись 10 человек

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В поселке Верхняя Инте минувшим вечером произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
В ведомстве рассказали, что огонь вспыхнул в одной из квартир в седьмом часу вечера по улице Свободы. По версии спасателей, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования. Как результат, 10 жильцам пришлось экстренно покинуть свое жилище.
Благо, в огне никто не пострадал, подытожили в министерстве.
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