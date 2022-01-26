Заболеваемость коронавирусом в Сыктывкаре за сутки выросла почти в 1,5 раза

Фото: архив "КП"

В Коми резко выросло число зараженных коронавирусом. Всего за сутки республика установила рекорд по заболеваемости ковидом: 449 фактов инфицирования было диагностировано медиками. Это вдвое больше, чем было днем ранее.

Показатели стремительно поползли вверх и в городах республики. Если в Сыктывкаре 25 января было отмечено 83 случая заражения, то уже сегодня, 26 января, этот показатель вырос в 1,3 раза - 116 человек заболели ковидом.

Второе место остается за Ухтой. Там 95 человек получили положительный результат ПЦР-теста. Тройку лидеров замыкает Усинск с 30 случаями заболевания.

Также в пятерке были отмечены Воркута и Сосногорский район – по 22 заболевших.

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