В сыктывкарских ТЦ можно бесплатно сделать тест на коронавирус

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В торговых центрах Сыктывкара организовали бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

По его словам, пункты тестирования работают в нескольких ТЦ. Кроме того, их также планируют открыть в Ухте и других крупных городах Коми. При принятии такого решения власти ориентировались на опыт Москвы и Санкт-Петербурга. При этом количество ПЦР-лабораторий увеличат, и их мощность возрастет. В частности, одна из них откроется при Эжвинской поликлинике. На следующей неделе лаборатория откроется в Ухте, а в дальнейшем – в Усинске, Печоре и Инте. Кроме того, были закуплены экспресс-тесты на коронавирус, которые доставили в отдаленные муниципалитеты. Как передает ТАСС, на эти цели потратили 20 миллионов рублей.

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