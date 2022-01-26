Пять беспризорных собак напали на жительницу Коми

Фото: архив "КП"

В Удорском районе безнадзорные собаки напали на местную жительницу. Все произошло на улице Дружбы около дома №9 в поселке Усогорск. По словам женщины, псов было пять.

Животные окружили напуганную сельчанку и накинулись на нее, пока чистящий рядом мужчина безмолвно смотрел на происходящее. К счастью, женщина отделалась лишь испугом и порванной курткой.

- Псы порвали мне куртку, а рядом стоявший мужчина чистил свою машину от снега и не осмелился помочь. А что было бы, если на моем месте оказался ребенок, - вопрошает женщина.

В местной администрации отреагировали на происходящее и попросили пострадавшую обратиться в компетентные органы.

- При обнаружении мест скопления безнадзорных животных в Удорском районе граждане могут обратиться в управление капитального строительства и ЖКХ по телефону 33-797. При устном обращении по номеру телефона заявитель должен сообщить свои имя и фамилию, контактный телефон, точное место обитания безнадзорных собак, количество голов, размер, окрас и другие отличительные признаки, - заявили в администрации района.

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