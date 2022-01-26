В деревне Морово в Коми стая волков разодрала хаски

Фото: «Морово, Пажга, Лозым, Соколовка, Тыла-Ю»

25 января в деревне Морово волки загрызли собаку, сообщают в соцсетях местные жители. И бьют тревогу.

– Сегодня утром в 6 утра заходила в Морово стая волков, общество «Парма». Разорвали собаку у моих знакомых. Будьте осторожны!!! – написали в посте. По фото видно, что на тропе видна кровь и валяется клочьями собачья шерсть.

В Минприроды региона о выходах волков в Морово не поступали, в отделение полиции тоже, сообщили «Комиинформу». Информация о выходе хищников в населенный пункт была передана в общество охотников и рыболовов для организации охоты.

Напомним, за 2021 год в ведомство поступило 29 обращений о выходах волков к людям. Девять таких сообщений не подтвердились. Чаще всего случаи выхода диких животных в населенные пункты происходили в Удорском районе и в Ухте. Меньше всего выходов волков зафиксировали в Прилузском районе.

Первого в 2022 году серого добыли в Сыктывдинском районе. Хищник попался в капкан в пяти километрах от Гарьинской развилки, его добыл профессиональный охотник из Сыктывкара. В начале января был добыт хищник в Микуни Усть-Вымского района, сейчас, по сообщениям горожан, в город выходят две особи.

Ещё один волк, гуляющий по ухтинскому Весёлому Куту, получил лопатой по голове от местной жительницы. Она увидела хищника через окно и выбежала на улицу, чтобы спасти свою собаку. После этого животное убежало, но на следующий день вернулся в посёлок и разодрал соседскую собаку.

В Усть-Куломском районе волки съели двух псов-охранников. Инцидент произошел ночью 21 января. Волки наведались в район электростанции. Хищники задрали двух собак-охранников частного предприятия. Жители Кекура рассказали, что в их населенном пункте пропали уже около 10 собак. Хозяйскую собаку загрызли в Синдоре Княжпогостского района.

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