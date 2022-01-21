В Коми волки вновь загрызли собаку на цепи

Фото: сообщество «г. Емва»

В Синдоре Княжпогостского района волки загрызли хозяйскую собаку, об этом сообщил житель Емвы в соцсетях.

Волки не собираются никак отступать, и как в прошлые годы активно посещают населенные пункты. Жертвами становятся хозяйские собаки, которые оказываются беззащитными перед хищниками из-за того, что привязаны на цепь к своей конуре. Как и случилось сейчас.

- Проснулись, а собаки уже и нет, - пишут жители Коми. На фото четко видно кровавое пятно, оставшееся после ночной трапезы хищников.

За 2021 год в ведомство поступило 29 обращений о выходах волков к людям. Девять таких сообщений не подтвердились. Чаще всего случаи выхода диких животных в населенные пункты происходили в Удорском районе и в Ухте. Меньше всего выходов волков зафиксировали в Прилузском районе.

Первого в 2022 году серого добыли в Сыктывдинском районе. Хищник попался в капкан в пяти километрах от Гарьинской развилки, его добыл профессиональный охотник из Сыктывкара. В начале января был добыт хищник в Микуни Усть-Вымского района, сейчас, по сообщениям горожан, в город выходят две особи.

Ещё один волк, гуляющий по ухтинскому Весёлому Куту, получил лопатой по голове от местной жительницы. Она увидела хищника через окно и выбежала на улицу, чтобы спасти свою собаку. После этого животное убежало, но на следующий день вернулся в посёлок и разодрал соседскую собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодный песец облюбовал хлебосольную вахту под Воркутой

Белоснежный красавчик не отказывается от вкусняшек и радует рабочих (подробности)