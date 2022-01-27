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Общество27 января 2022 5:45

На зимнике между НАО и Коми застряли в машинах семьи с детьми

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Накануне, 26 января, на закрытой из-за непогоды зимней дороги Нарьян-Мар – Усинск застряли машины,в которых, в частности находятся семьи с детьми. По информации ТАСС, на место происшествия направили спасателей.

Агентству уточнили, что сейчас проезд по дороге закрыт, что, «но кого это, к сожалению, останавливает». Официально количество застрявших автомобилей пока что неизвестно.

Движение по дороге приостановлено из-за метелей и порывистого ветра еще 24 января.

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