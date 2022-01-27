В одной из больниц Коми сообщили о прекращении приема плановых больных

Фото: архив КП

В социальных сетях Зеленецкой врачебной амбулатории сообщили об отмене приема плановых больных в амбулатории. В учреждении уточнили, что решение принято в связи с приказом о введении режима повышенной готовности.

– В период с 25 января по 6 февраля 2022 года прием плановых больных в амбулатории отменен, – передается в сообщении.

Ранее стало известно, что минздраву Коми поручили с 25 января ввести в медорганизациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях больницах, специализированных домах ребёнка, ограничительные мероприятия, направленные на профилактику COVID-19.

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