Северный культурный форум в Коми перенесли на конец 2022 года

Фото: медиа-центр Минкультуры Коми

Северный культурный форум в Коми перенесен на конец текущего года. Об этом сообщает сообщает медиа-центр Минкультуры региона.

Причиной такого решения стало ухудшение эпидобстановки как в республике, так и в России. Напомним, Коми накануне побила рекорд по суточному приросту зараженных ковидом.

Форум должен был состояться в марте 2022, однако, по предварительным данным, он переносится на декабрь. Организаторы мероприятия заявили, что не могут позволить рисковать здоровьем участников.

- Мы планировали проводить форум в марте, однако с учетом складывающейся ситуации по распространению COVID-19, принято решение о переносе события на декабрь 2022-го года. Это решение продиктовано в первую очередь заботой о безопасности и здоровье участников, — прокомментировала министр культуры Коми Мария Балмастова.

IV Северный культурный форум — масштабное событие, площадка диалога экспертов науки, культуры, образования и туризма. Символично, что в Год культурного наследия народов России ключевой темой форума станет исследование культурного кода человека Севера. Несомненно, тематические дискуссии, лектории, выставки и культурная программа позволят создать условия для обмена уникальным опытом между членами экспертного сообщества, выявить важные вопросы, точки роста и просмотреть на многогранные культурные особенности Севера с новых сторон.

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