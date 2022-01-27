В Коми иномарка врезалась в автобус: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 26 января, в Вуктыле Skoda Octavia врезалась в автобус НефАЗ, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:30. 32-летняя женщина ехала за рулем иномарки по улице Первомайской в сторону Печорской. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с автобусом НефАЗ. В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка иномарки. Она получила ушиб грудной клетки. Пострадавшую увезли в больницу.

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