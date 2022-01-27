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Общество27 января 2022 8:20

В Сыктывкаре анонсированы массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре резко увеличится количество экипажей ДПС в будущие выходные. Инспекторы выйдут на массовые проверки водителей, сообщили в МВД по Коми.

Главная цель рейдов - пресечь грубые нарушения ПДД и выявить нетрезвых автовладельцев. Дежурить сотрудники ГИБДД на дорогах столицы будут три дня - с 28 по 30 января.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

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