Сыктывкарец тратил деньги с найденной карты: его будут судить

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В Сыктывкаре 50-летнего местного жителя обвиняется в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец нашел карту, которую потеряла местная жительница. Мужчина понял, что расплачиваться ее можно без введения пин-кода. Злоумышленник совершил несколько покупок. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Личность мужчины установили. Свою вину он признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело направили в суд.

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