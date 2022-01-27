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Происшествия27 января 2022 8:22

Сыктывкарец тратил деньги с найденной карты: его будут судить

Источник:kp.ru
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Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

В Сыктывкаре 50-летнего местного жителя обвиняется в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец нашел карту, которую потеряла местная жительница. Мужчина понял, что расплачиваться ее можно без введения пин-кода. Злоумышленник совершил несколько покупок. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Личность мужчины установили. Свою вину он признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело направили в суд.

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