Еще один район Коми намерен ввести дистанционное обучение для школьников

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Троицко-Печорский район Коми готовится вводить дистанционное обучение в школах. Об этом сообщил руководитель администрации района Алексей Целищев. По его словам, ученики все чаще стали болеть ОРВИ и ковидом.

Сейчас в районе диагностировано 150 случаев заражения коронавирусом, 40 пациентов с таким диагнозом - дети. Власти района обеспокоены таким положением дел и намерены ужесточить ограничительные меры в районе.

Так, 31 января состоится заседание местного оперштаба.

- В понедельник, 31 января, мы проведем еще дополнительное заседание, где примем решение: все-таки будем переводить на дистант наши образовательные организации или продолжим обучение в очном режиме. Отдельные классы школ в районе уже закрыты на карантин в основном из-за ОРВИ, но есть и по ковиду, - сказал руководитель района в эфире телепрограммы «Личный прием» на телеканале «Юрган».

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