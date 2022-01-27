САТП №1 присоединят к «Комиавтотрансу»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Комиавтотранс» присоединит ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» к головной компании до 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, сказались и на региональных перевозчиках. В первую очередь, речь идет о снижении пассажиропотока. Поэтому было принято решение о слиянии компаний. Это позволит повысит эффективность компании. Кроме того, реорганизация позволит оптимизировать управленческие процессы, снизит производственные издержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Комиавтотранс» прекращает обслуживание маршрута №509 Сыктывкар – Койгородок