В Ленинградской области при обрушении крыльца погиб охранник из Коми

Фото: архив "КП"

В Ленинградской области при трагических обстоятельствах погиб 62-летний охранник ЧОПа из Коми. Происшествие, которое случилось еще в 2020 году, было расследовано республиканской Гострудинспекцией. Поводом для дополнительной проверки стало обращение в надзорный орган родственника пострадавшего.

В июле 2020 года охранник вышел на крыльцо медицинского учреждения и через какое-то время конструкция обрушилась. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу, но спасти жизнь пациента медикам не удалось.

По словам сына погибшего, охранная фирма «Флагман» не была заинтересована в расследовании и этим пришлось заниматься семье мужчины.

Как сообщает БНК, трудовая инспекция установила, что работодатель заключил с погибшим договор гражданско-правового характера, фактически регулирующий трудовые отношения с работником. За это нарушение юридическому лицу назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей, должностному лицу в размере 5 тысяч рублей.

Помимо этого, «Флагман» отрицал наличие трудовых отношений с погибшим. Государственная инспекция труда в Коми обратилась в суд с исковым заявлением о признании этих отношений, требование удовлетворено.

«Флагман» не уведомил органы о несчастном случае, который произошел во время работы их сотрудника. В связи с этим фирме выдали соответствующее предписание, но оно не было исполнено, за что юридическому лицу судом назначен административный штраф в 100 тыс. рублей.

Также «Флагману» выдано предписание о составлении акта о несчастном случае на производстве. Документ появился. Однако в результате проверки исполнения предписания, установлено, что он составлен не в соответствии с заключением государственного инспектора труда. По данному факту составлен протокол и направлен для рассмотрения в суд, выдано предписание об устранении нарушения. Повторно выданное предписание об устранении нарушений исполнено в полном объеме, «Флагманом» утвержден акт о несчастном случае на производстве.

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