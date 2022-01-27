Фото: архив КП

С 15 по 21 января в Коми за неделю подорожали сосиски, гречка и масло. Об этом сообщает Комистат.

Так, консервы мясные для детского питания подорожали на 6,6%, колбасы полукопченые – на 5,3%, сосиски и сардельки – на 4,6%, гречка – на 3,4%, хлеб – на 2-2,7%, масло сливочное – на 2,4%, сахар – на 1,1%, свинина – на 0,8%, молоко – на 0,7%. При этом цены на мясо курицы снизились на 2,1%, а на яйца – на 1,4%. Кроме того, свекла подорожала на 1,1%, картофель – на 0,8%, капуста белокочанная – на 0,7%, а смартфоны подешевели на 1,2%. Цены на дизельное топливо увеличились на 5,5%. Что же касается бензина, то его стоимость осталась прежней.

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