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Общество27 января 2022 13:04

В Коми двух мужчин оштрафовали за драку из-за парковочного места

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте двух мужчин оштрафовали за драку из-за парковочного места. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года во дворе одного из домов. Двое мужчин не поделили условно закрепленное за одним из них место для парковки. В какой-то момент дискуссия переросла в драку. Суд привлек обоих к административной ответственности. Каждый мужчина должен заплатить 5 тысяч рублей.

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