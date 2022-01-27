В Коми двух мужчин оштрафовали за драку из-за парковочного места

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В Воркуте двух мужчин оштрафовали за драку из-за парковочного места. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года во дворе одного из домов. Двое мужчин не поделили условно закрепленное за одним из них место для парковки. В какой-то момент дискуссия переросла в драку. Суд привлек обоих к административной ответственности. Каждый мужчина должен заплатить 5 тысяч рублей.

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