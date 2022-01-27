Житель Коми насмерть замерз во дворе своего дома

Фото: архив "КП"

В Сыктывдинском районе Коми насмерть замерз мужчина. Трагедия произошла накануне, 26 января, в селе Палевицы.

Известно, что тело сельчанина обнаружили во дворе его дома. Труп лежал на тропинке , которая вела к бане. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения. Точную причину гибели мужчины предстоит установить судмедэкспертам.

По данным издания «Комиинформ», на момент смерти жителю Коми было 56 лет.

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