Минздрав Коми обязали обеспечить ребенка системой мониторинга глюкозы

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Минздрав Коми обязан обеспечить ребенка из Ухты системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трехлетний ухтинец должен быть обеспечен сканером и датчиками непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Ухтинская больница направила в Минздрав Коми заявку на обеспечение мальчика этой системой. Однако документы были возвращены без согласования. В министерстве заявили, что системы непрерывного мониторинга глюкозы не включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно гражданам с сахарным диабетом. Прокуратура направила в суд иск. Минздрав должен обеспечить ребенка системой непрерывного мониторинга глюкозы, а также заплатить 17,9 тысячи рублей.

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