В Коми задержали двух закладчиков, которые выращивали марихуану

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В Сыктывдинском районе задержали двоих участников организованной группы, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, автомобиль, на котором ехали молодые люди, остановили на трассе Сыктывкар – Ухта. Полицейские изъяли у молодых людей 100 грамм производного N-метилэфедрона и около 200 грамм мефедрона.

Выяснилось, что фигуранты действовали в составе организованной группы. Они были закладчиками и пытались сбыть наркотики в Сыктывкаре. Преступной деятельностью молодые люди занимались с июля прошлого года. В арендованном жилье молодые люди организовали «ферму» по выращиванию марихуаны. Молодые люди использовали оборудование и питательные растворы, а растения выращивали гидропонным способом. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, им грозит до 20 лет лишения свободы. Получены признательные показания.

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