В соседнем регионе Коми обнаружено бешенство

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В Кировской области, граничащей с Коми, обнаружено бешенство. Об этом сообщили местные власти. Уточняется, что на отдельной территории Малмыжского района области введен карантин из-за обнаружения заразного хорька.

Всего же обнаружено три очага инфекции - в Зуевском, Кирово-Чепецком и Малмыжском районах. Власти Коми уже обратились к гражданам с предупреждением из-за того, что Прилузский район республики граничит с Кировской областью.

Так, Прилузское управление ветеринарии рекомендовало бесплатно привить животных против бешенства. Вакцинацию проводится по пятницам бесплатно, с 8-16, обед 13-14, справки по телефону 23-3-84.

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