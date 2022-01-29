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Происшествия29 января 2022 6:00

В квартире Сыктывкара обнаружили трупы мужчины и женщины

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в одной из квартир города обнаружены бездыханные тела двоих человек. Об этом сообщает СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, трупы были найдены на Печорской улице. Выяснилось, что погибшими являются 59-летний мужчина и 53-летняя женщина. По словам следователей, оба пострадавших сожительствовали и ранее злоупотребляли алкоголем.

По факту обнаружения тел правоохранительные органы проводят проверку. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

- Для установления причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали случившееся в СК.

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