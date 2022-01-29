Оперштаб Коми разъяснил, почему кинотеатрам запрещено работать в период новой волны COVID-19

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С 24 января кинотеатрам республики запрещено работать и принимать посетителей кинозалов. Об этом говорится в новой редакции Указа о повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавируса.

Данное решение властей руководство кинотеатров встретило без энтузиазма и попросило оперштаб республики разрешить работу с 10 февраля. По словам предпринимателей, их сотрудники вакцинированы, к тому же, они готовы заполнять лишь половину залов.

Однако, как сообщает издание «Комиинформ», в межведомственном оперативном штабе заявили, что текущие темпы прироста числа заболевших COVID-19 в Коми и в целом по России свидетельствуют о том, что в феврале ситуация с заболеваемостью усугубится, это приведет к напряженной работе всей системы здравоохранения.

- В сложившейся ситуации ослабить эти ограничения - значит подвергнуть риску заражения COVID-19 еще большее количество жителей республики. Ведь, как ни печально, не все стремятся обезопасить себя и окружающих: не надевают средства индивидуальной защиты ни в кинотеатрах, ни в магазинах, ни в общественном транспорте, - сказали в пресс-службе штаба.

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