Владимир Уйба назвал заболеваемость COVID-19 в Коми «небывалой»

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Уровень заболеваемости коронавирусом в Коми бьет все рекорды. За минувшие сутки в республике было официально подтверждено еще 738 случая инфицирования. Сложившую эпидобстановку глава региона охарактеризовал как «небывалую».

- К сожалению, мы снова растем. Вчера было 623 случая, сегодня 738. Такого уровня не было никогда, - сказал он в традиционном видеообращении.

Руководитель Коми также отметил, что среди заболевших лишь 42 пациента были вакцинированы и всего троим из них понадобилась госпитализация.

- Среди умерших нет ни одного вакцинированного, - заметил Владимир Уйба.

Также глава региона отметил, что начался рост по занятости больничных коек. 1 286 коек в Коми развернуты. В Воркуте, где накануне были заняты все места для пациентов с ковидом, добавлены 43 койки.

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