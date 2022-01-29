В Коми наибольший суточный прирост зараженных коронавирусом дали девять муниципалитетов

Фото: архив "КП"

В Коми установлен очередной рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Согласно обновленным данным, самые высокие показатели зафиксированы в девяти районах республики.

Так, 213 новых случаев из 755 обнаружено в Сыктывкаре, что делает столицу Коми лидером рейтинга. На втором месте - Ухта с 195 новыми фактами инфицирования. Третью строчку занял Усинск. Там лабораторно подтверждено 44 случая заболевания.

Также в ТОП-9 вошли Воркута и Сосногорский район (+42), Троицко-Печорский район (+28), Инта (+23), Сыктывдинский район (+21), Удорский район (+20).

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - заявили в ведомстве.

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