В Сыктывкаре задержали женщину с амфетамином

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали женщину 1984 года рождения, у которой обнаружили амфетамином. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о том, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В МВД подчеркнули, что эта информация подтвердилась. Женщину задержали. В ее машине обнаружили 2,578 грамма амфетамина. Подозреваемая рассказала, что купила это вещество бесконтактным способом для личного потребления. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми хотел продать более 160 граммов наркотиков