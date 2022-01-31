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Происшествия31 января 2022 12:24

В Сыктывкаре задержали женщину с амфетамином

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали женщину 1984 года рождения, у которой обнаружили амфетамином. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о том, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В МВД подчеркнули, что эта информация подтвердилась. Женщину задержали. В ее машине обнаружили 2,578 грамма амфетамина. Подозреваемая рассказала, что купила это вещество бесконтактным способом для личного потребления. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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