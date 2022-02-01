В ДТП с двумя легковушками в Коми пострадал пятилетний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 1 февраля, в Ухте столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai Solaris, в результате чего пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 8.10. 33-летний мужчина ехал за рулем «семерки» по проспекту Ленина в сторону площади Комсомольской. Напротив дома №41 водитель решил перестроиться с правой полосы на левую. При этом он не уступил дорогу Hyundai.

В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир иномарки. Он находился в автокресле и был пристегнут ремнями безопасности. Какие именно травмы получил пострадавший, не уточняется.

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