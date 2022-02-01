В перинатальном центре Коми прокомментировали слухи о выброшенном в унитаз ребенке

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В республиканском перинатальном центре Коми женщина родила ребенка в туалете медучреждения. Об этом сообщает pg11.ru со ссылкой на главного врача центра Ольгу Лебедеву. По ее словам, данный случай оброс жуткими и безосновательными слухами.

Так, горожане несколько дней подряд передавали друг другу информацию о том, что женщина родила и выбросила младенца в унитаз. Это совсем не соответствует действительности, заявила врач.

– Ребенок родился в туалете больницы, да. А потом все это обросло жуткими слухами. Сейчас мама с малышом находятся в послеродовом отделении и с ними все хорошо, - сказала Лебедева.

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