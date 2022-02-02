В Коми женщина на иномарке врезалась в дерево: пострадал ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 1 февраля, в Корткеросском районе Datsun on-DO врезался в дерево, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в семь утра. 38-летняя женщина ехала за рулем иномарки со стороны Сыктывкара в сторону Усть-Кулома. На 42-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск она не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка. У нее диагностировали автотравму и закрытую травму грудной клетки. Госпитализация девочке не потребовалась.

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