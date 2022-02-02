Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 5:58

В Коми женщина на иномарке врезалась в дерево: пострадал ребенок

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 1 февраля, в Корткеросском районе Datsun on-DO врезался в дерево, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в семь утра. 38-летняя женщина ехала за рулем иномарки со стороны Сыктывкара в сторону Усть-Кулома. На 42-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск она не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка. У нее диагностировали автотравму и закрытую травму грудной клетки. Госпитализация девочке не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Урал» врезался в фургон с пьяным водителем

0