Житель Коми украл велосипед, а потом поджег дверь и мусоровоз

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Жителя Сыктывдинского района обвиняют в краже велосипеда, поджоге школьной двери и муниципального мусоровоза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 12 августа мужчина украл велосипед, стоявший у подъезда одного из домов в Выльгорте. Злоумышленника оперативно нашли полицейские. Его заключили под стражу. Уже 14 августа мужчина поджег входную дверь школы №2. Через несколько дней он проделал то же самое с муниципальным мусоровозом. Машина была припаркована неподалеку от здания районной администрации.

Школьная дверь полностью сгорела. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. На восстановление мусоровоза пришлось потратить около 200 тысяч рублей. Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

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