Житель Коми пытался стать инвестором и лишился 7,5 миллиона рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец нашел сайт, предлагающий заработок на купле-продаже акций различных предприятий. Житель Заполярья знал о различных способах мошенничества, но установил приложение, открыл счет и переводил туда деньги. Для этого он брал кредиты в банках. В общей сложности мужчина «инвестировал» около 7,5 миллионов рублей. Частью этой суммы были его личные сбережения. Воркутинец попытался вывести деньги, однако ему заявили, что нужно оплатить страховку. Только тогда житель Коми понял, что столкнулся с мошенничеством. Возбуждено уголовное дело.

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